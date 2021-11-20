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"سيلفي" وسط الغيوم وطقس شتوى بمحافظة بورسعيد.. لايف وصور

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:06 م
"سيلفي" وسط الغيوم وطقس شتوى بمحافظة بورسعيد.. لايف وصور الطقس في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب عدد من المحافظات المصرية.

يستمتع أهالي محافظة بورسعيد وعدد من الزوار من المحافظات الأخرى بالتواجد على الشاطئ في الجو الشتوي، لاتخاذ عدد من الصور التذكارية مع البحر والغيوم بالسماء.

وكانت محافظة بورسعيد، شهدت صباحا، سقوط للأمطار بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب عدد من المحافظات المصرية، وشهدت المحافظة، انخفاض في درجات الحرارة.

كما استعدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، لموسم الشتاء، من خلال تكثيف الجهود في بالوعات المطر وتطوير شبكات الصرف الصحي بالتزامن مع التطوير الذي تشهده المحافظة بعدد من الأحياء.

اتخاذ-الصور-السيلفي-على-البحر
اتخاذ الصور السيلفي على البحر

 

السيلفي-على-بحر-بورسعيد
السيلفي على بحر بورسعيد

 

الغيوم-بسماء-بورسعيد
الغيوم بسماء بورسعيد

 

انتشار-الشباب-والفتيات
انتشار الشباب والفتيات

 

بحر-بورسعيد-اليوم-السبت
بحر بورسعيد اليوم السبت

 

شاطئ-بورسعيد-اليوم-السبت-بالمحافظة
شاطئ بورسعيد اليوم السبت بالمحافظة

 


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