محافظ المنيا: الدولة تحرص على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع الفئات

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في فعاليات المؤتمر التحضيري لإطلاق مبادرة "سقيا الماء من الأورمان" والتي تنظمها جمعية الأورمان لتوفير مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا في 5 محافظات من بينهم محافظة المنيا، وذلك بهدف توفير الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، وبمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى، بهدف خلق حياة كريمة لغير القادرين من خلال المبادرة الإنسانية غير المسبوقة "حياة كريمة ".

قال محافظ المنيا، ان الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحرص دائما على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي ضمنت حياة كريمة لكافة المصريين.

وجه المحافظ، خالص الشكر والتقدير لجمعية الأورمان على جهودهم الدائمة في خدمة أهالينا من الأكثر احتياجا في كافة ربوع الوطن وبخاصة في محافظة المنيا، حيث قدمت الجمعية العديد من المساهمات لأهالي محافظة المنيا في عام 2021، لتقديم كافة سبل الدعم والتنمية لتلبية الاحتياجات الضرورية لأهالينا في القرى والمراكز، مؤكدا ان كافة الأجهزة التنفيذية مسخره لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للوصول لكافة الفئات المستهدفة.

أكد المحافظ، ان هذا المشروع يعد استكمالا للأنشطة الخيرية والانسانية الرائدة التي تنفذها جمعية الأورمان لدعم القرى الأشد احتياجا واغاثة الاسر الاكثر فقرا بهذه القرى.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان، ان مبادرة " سقيا الماء من الأورمان " هي أكبر وأضخم نشاط خيري من نوعه يستهدف توفير مياه الشرب النقية لأكبر عدد من الأسر المستفيدة وأن اختيار محافظة المنيا جاء وفق معايير عدد الأسر المحرومة من وصول مياه الشرب النقية لمنازلها بكل محافظة والمستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الاشد احتياج وفق عددها وعدد الاسر المستحقة بها في انحاء الجمهورية.