طقس المنيا الآن.. غيوم متقطعة وهواء خفيف على الطرق الصحراوية السريعة

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس بالمحافظة والتي تشهد سطوع خافت للشمس.

فى الساعات الأولى من النهار، وغيوم متقطعة فى السماء بالإضافة إلى رياح خفيفة تشهدها الطرق الصحراوية السريعة، وكانت المنيا قد شهدت فى الساعات الأولى من النهار ظهور الشمس بشكل واضح واعتدال فى درجة الحرارة ومع مرور الوقت بدأت الشمس تختفي خلف الغيوم المعلقة فى السماء والتي تغطى اغلب مراكز المحافظة والذي تسبب فى بروده خفيفة فى الطقس.





وشهدت المحافظة طوال الأيام الماضية طقسا مستقرا وظهور الشمس أكبر اوقات اليوم، مع حالة البرد الخفيف فى ساعات الليل.

فيما أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا على جاهزية المعدات بمركز ومدينة المنيا للتعامل مع موجة الطقس المتوقعة والتحرك الفوري للتعامل مع الأزمات والأحداث، ووجه غرف العمليات بالقرى بالتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة لتفادى أى معوقات قد تعيق الحركة بالشوارع.

وفى سياق متصل ناشدت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتخفيف السرعات خاصة على الطرق السريعة الصحراوي والزراعي.





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