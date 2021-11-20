محافظ الفيوم يتابع مع الأجهزة التنفيذية تداعيات الطقس غير المستقر

الفيوم رباب الجالى

يتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، تداعيات ظروف الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء الأمس، وعلى تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمة ومجالس المدن، لاستقبال أي شكاوي.

وكشف معاون المحافظ، أن غرفة عمليات المحافظة قد استقبلت اليوم السبت عدد من البلاغات بشأن سقوط عدداً من أعمدة الإنارة وانقطاع الكهرباء، بمناطق متفرقة بالمحافظة، وتم رفعها والتعامل معها من خلال الفنيين وفرق الكهرباء، كما تم الإبلاغ عن حدوث إنسدادات بخطوط الصرف الصحي وتم التعامل معها من جانب فرق الصرف الصحي.

وأشار "التوني" الى إغلاق طريقي القاهرة - الفيوم والطريق السياحي على بحيرة قارون خلال سقوط الأمطار والعاصفة الترابية اليوم، لافتاً الى إعادة فتحمها بعد استقرار الأوضاع، لافتاً إلى استمرار عمل معدات شركة الفيوم لمياة الشرب والصرف الصحي، والوحدات المحلية لرفع تراكمات المياة من الشوارع.

وأكد معاون محافظ الفيوم استمرار رفع درجه الاستعداد الى الدرجة القصوى بكافة القطاعات والمديريات ومجالس المدن بالمحافظة، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، مشيراً الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام ٢١٦٨٠٤١ و ١١٤ و٠١٥٥١٥٧٢١٥٥ واتس اب.