محافظة الجيزة تنشر معدات لشفط مياه الأمطار من الشوارع

نشرت أجهزة محافظة الجيزة، معدات شفط مياه الأمطار بالجيزة للتعامل الفورى مع مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية مع الاهتمام بالطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق.

من جهة أخرى، تواجد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، لمتابعة شفط تجمعات الأمطار لتيسير حركة المرور وكذلك فصل ولاعات الإنارة للشوارع الفرعية، مع استمرار المرور والمتابعة من الإدارات الميدانية لحى الدقى لرصد اى تجمعات للمياه والأخطار الفورى عن أى أحداث.

وأعلنت محافظة الجيزة نشر معداتها فى الشوارع للتعامل الفورى مع أى هطول للأمطار قد تحدث خلال الأسبوع الحالى، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار، وذلك فى ضوء موجة التقلبات الجوية التى تشهدها مناطق واسعة من البلاد، مصحوبة بهطول أمطار فى العديد من المناطق.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم، للتأكد من تسليك "بالوعات" تصريف مياه الأمطار، والتعامل الفورى مع أى شكاوى قد ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أى تراكمات للأمطار على الفور، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير، وذلك فى المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق، لشفط أى تراكمات للمياه، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أى معوقات، وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.