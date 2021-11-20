محافظ البحيرة بالمعطف الأصفر مع العمال لرفع آثار الأمطار بالشوارع.. فيديو

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التى ضربت المحافظة على مدار اليوم، مشيرا إلى إحكام السيطرة على الأوضاع بكافة المراكز والمدن المختلفة ورفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين بشكل فورى دون أى خسائر تذكر.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية جولة محافظ البحيرة لمتابعة أعمال إزالة اثار الأمطار.

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أعمال رفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين ومدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار التى تشهدها المحافظة منذ فجر اليوم.

كما تفقد نفق شبرا بمدينة دمنهور وتابع تشغيل طلمبات شفط المياه من النفق وكذا أعمال كسح وشفط المياه بالشوارع وانتظام سير حركة السيارات وعدم تواجد مياه بالنفق.

وأكد محافظ البحيرة استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة لليوم الثالث على التوالي مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة اي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها بأسرع وقت.

وشدد محافظ البحيرة على استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأى مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار.

رافق المحافظ فى جولته المهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعميد محمد بلبع مدير الحماية المدنية وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور.