اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 02:26 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا لاستمرار سوء الأحوال الجوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:00 م
محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا لاستمرار سوء الأحوال الجوية سقوط الامطار
الإسكندرية: جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة. 

وذلك نظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية ووفقاً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية  والتي تشير إلي تعرض المحافظة لاستمرار موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية. 
  
يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
 
يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
 
 

 


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