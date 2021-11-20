توزيع 30 ألف كرتونة مواد غذائية وبطاطين لمتضررى السيول

كتب ــ مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة مصر الخير، حالة الطوارئ داخل المؤسسة، استعدادا لاستقبال موجة الطقس السيئ والأمطار التي بدأت في الهطول في بعض محافظات الجمهورية.

وقال أحمد صلاح رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة شكلت غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بالمحافظات لمتابعة تطورات الأوضاع أولا بأول للتدخل في المناطق المنكوبة فوراً وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين، فضلاً عن أن مديري مكاتب المؤسسة في كل المحافظات ممثلين في غرف العمليات التي تشكلها المحافظات وتنعقد برئاسة محافظ الإقليم أو السكرتير العام باعتبارها أكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر.

وأشار إلي أن مؤسسة مصر الخير، جهزت مواد إغاثية في المخازن لمواجهة تداعيات الطقس السيئ بكميات كبيرة وصلت لنحو 15 ألف كرتونة مواد غذائية تضم كافة السلع الأساسية، و15 ألف لحاف وبطانية لمواجهة البرد، ونحو 10 آلاف حصيرة، فضلا عن 5 أفران متنقلة لإنتاج الخبز في القاهرة والإسكندرية والغربية وقنا وأسوان بحيث تغطي كل واحدة منهم قطاع من قطاعات الجمهورية، و160 خيمة إيواء تكفي الواحدة منهما نحو 6 أشخاص، سيتم تحريكها للمناطق المنكوبة فوراً.

وأوضح صلاح أن المؤسسة وفرت أيضا معدات إضاءة تتمثل في شمع وكبريت بكميات كبيرة تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن وضع خطة عاجلة لتوفير كراتين مياه معدنية في حالة انقطاع المياه أو عدم توفرها في بعض المناطق.

وأكد رئيس قطاع التنفيذ، أن المؤسسة وضعت خطة مرنة لتحريك ودعم أي منطقة متضررة وخاصة المناطق المعرضة بصورة أكبر للسيول وخاصة في البحر الأحمر ومحافظات الوجه البحري ومطروح لتقديم الدعم العاجل لها من المحافظات المجاورة في حالة عدم كفاية المواد الموجودة بالمخازن بتلك المحافظات.

ولفت إلى أن المساعدات العاجلة لا تتضمن تقديم شنط المواد الغذائية والأغطية وكراتين مياه وأغطية للأسر المتضررة، وتوفير خيم الإيواء في حالة تضرر المنازل ووجود حاجة إليها، ولكن سيتم حصر المنازل المتضررة من مياه الأمطار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح اللازمة لها.