متحدث الصحة: إلغاء إجازات الأطقم الطبية بالمستشفيات بسبب الطقس السيئ

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إنه منذ إخطار الوزارة بأن هناك حالة من الطقس السيئ ستضرب البلاد، تم رفع حالة الطوارئ فى المستشفيات والتأكد من مخزون الدم والأدوية اللازمة، وإلغاء كافة الإجازات الاختيارية، مشدداً على أنه من الناحية الصحية لم يرد إلى الوزارة ولم نرصد أية حوادث بسبب تقلبات الأحوال الجوية بشكل مباشر.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن غرفة الأزمات منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس السيئ والتواصل قائم مع كافة المديريات الصحية والجهات المعنية.

وأكد "عبد الغفار"، أنه تم توفير الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات، استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.