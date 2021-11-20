مؤسسة شباب القادة تكشف مراحل تحويل طالبات التعليم الفنى لرائدات أعمال

كتب ــ محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

قال محمد عادل مشرف برنامج هي تقول بمؤسسة شباب القادة ، إن فتيات التعليم الفني يواجهون مشكلات في سوق العمل، وهو ما عالجته المؤسسة من خلال المشروع، بمساعدة طالبات التعليم الفني بالاندماج مبكرا في سوق العمل.

وأضاف، أن المشروعات وصلت إلى 40 مشروعا للطالبات وهذه بمثابة شركات ناشئة، لتحويل هذه المشروعات على أرض الواقع، وشارك فى البرنامج منذ بدايته قرابة 800 طالبة وحصلن على 1500 ساعة تدريبية لتخريج رائدات أعمال كفء، كما تحدث عن أن البرنامج تضمن فى بدايته مرحلة التقديم ومرحلة التدريب والتى هى عبارة عن منهج يلبى احتياجات الطالبات بعد عقد اختبار يتضمن أكثر من 140 سؤالا للمشاركة.

وأوضح أن المنهج التدريبي يتضمن اختبارا إلكترونيا، وتكون البداية بالمهارات الشخصية، وترتيب المهارات، مثل التفكير والثقة بالنفس ليكونوا رائدات أعمال، ودراسة ريادة الأعمال وقنوات البيع والتسويق ووضع خطة للمشروع وحساب تكلليف المشروع وهامش الربح.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن حقوق المرأة والتوعية بها ومناهضة العنف ضدها، ونشر ثقافة العمل للسيدات وكيف تجاهد للحصول على حقها والقوانين التي تمنحها هذه الحقوق، كما تم الإعلان عن إطلاق منصة تجمع كل المشاريع لبرنامج "هى تقود" وموقع إلكترونى للبيع بشكل أكبر لجميع محافظات مصر وكتابة صنع فى مصر على كل منتج بكل فخر".

ويشارك في حضور المسابقة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، النائبة سها السعيد عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما يشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

وبرنامج "هي تقود"، الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الحكومي والخاص والإعلام، ودعم وتسليط الضوء على مشرعاتهن.

من جانبها، وجهت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب الشكر لفتيات هى تقود" خلال تقديمها حفل المسابقة النهاية لمسابقة هى تقود".