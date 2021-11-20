لماذا تزيد السمنة من مضاعفات فيروس كورونا؟.. اعرف الإجابة

كتبت فاطمة خليل

السمنة من أهم العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات كورونا، ووفقًا لأحدث الأبحاث، فإن الأشخاص المصابين بكورونا والسمنة أيضًا لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بمضاعفات خطيرة قد تصل لدخول المستشفى والوفاة، في هذا التقرير نتعرف على الأسباب التي تجعل السمنة أحد أسباب زيادة مضاعفات كورونا الخطيرة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

قال الأطباء في معهد رام مانوهار لوهيا للعلوم الطبية (RMLIMS) بنيودلهي إن السمنة تضعف جهاز المناعة مما يجعل الفرد عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

كيف تؤثر السمنة على جهاز المناعة؟

يمكن أن تكون السمنة مصدر قلق كبير على الصحة لأنها لا تضعف فقط الاستجابة المناعية للجسم وتسمح لمسببات الأمراض بسهولة، بل تزيد السمنة أيضًا من مستويات الالتهاب في الجسم، ما قد يجعلها أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

يعاني مرضى السمنة أيضًا من أمراض الشرايين التاجية والسكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن والربو مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وجدت الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة قد يكون لديهم أيضًا مستوى أعلى من المعتاد من البروتينات المنظمة للمناعة في الجسم، والتي تُعرف أيضًا باسم السيتوكينات، والتي يمكن في بعض الحالات إجبار جهاز المناعة على إساءة تفسير الإشارات وإتلاف الخلايا والأنسجة السليمة.

كيفية تقليل مخاطر السمنة ومضاعفات كورونا

يسلط الأطباء الضوء على أنه على الرغم من العديد من المخاطر التي تنطوي عليها السمنة، إلا أنها عامل خطر قابل للتعديل لكورونا، ويحتاج الأفراد إلى إدارة وزن الجسم بطريقة أفضل لتقليل مستويات الخطر لديهم.

نظرًا لأن السمنة يمكن أن تكون أيضًا رادعًا لفعالية اللقاح (مما يؤدي إلى استجابة مناعية منخفضة أو بطيئة) ، فمن المناسب الحفاظ على مستويات الوزن المثالي ومؤشر كتلة الجسم لتقليل مخاطر النتائج السلبية لمرض فيروسي مثل كورونا.

فيما يلي بعض الطرق للتحكم في وزنك والحفاظ على نمط حياة صحي:

- مارس التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 30-45 دقيقة كل يوم.

-تقليل الاعتماد على الأطعمة المصنعة والمعلبة.

- الحد من استهلاك الوجبات السريعة والتبغ.

- الذهاب للفحوصات الصحية الوقائية.

- التركيز على تضمين المزيد من الألياف والبروتين في وجباتك وتقليل عدد الكربوهيدرات.

- الحصول على نوم مناسب والعمل على تخفيف مستويات التوتر.