كورونا بالدول العربية: البحرين والإمارات صفر وفيات.. والعراق أكثر الإصابات

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استمر العراق كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما شهدت البحرين والإمارات صفر وفيات متعلقة بالفيروس لليوم الثانى على التوالي.

ففى العراق، سجلت وزارة الصحة، اليوم السبت، 568 إصابة جديدة و14 وفاة، وتماثل 1006 أشخاص للشفاء، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و73 ألفا و835 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و642 حالة، والشفاء إلى مليونين و32 ألفا و310 حالات بنسبة 98%.

وفى البحرين، سجلت وزارة الصحة البحرينية 18 إصابة جديدة، وشفاء 14 حالة؛ ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 275 ألفا و712 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 1393 حالة بعد عدم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس.

وفى الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 79 إصابة جديدة بإجمالى 741 ألفا و370 حالة، بالإضافة إلى 89 حالة شفاء؛ ليبلغ الإجمالى 736 ألفا و81 حالة، فيما لم تسجل أية حالات وفاة جديدة ليستقر الإجمالى عند 2144 حالة.

وفى السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتعافى 37 حالة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 549 ألفا و443 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و823 حالة، والشفاء إلى 538 ألفا و542 حالة.

من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلفسطينية مى الكيلة، اليوم، تسجيل وفاة واحدة، و93 إصابة جديدة، و282 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من الفيروس بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.