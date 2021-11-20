غيوم محملة بالأمطار فى سماء القليوبية ورياح وأجواء باردة ورفع الاستعدادات.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من مدينة بنها بنها بمحافظة القليوبية، لمتابعة حالة الطقس المتقلب التى شهدته المحافظة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، حيث شهدت المحافظة انتشار الغيوم المحملة بالأمطار بسماء مدن المحافظة، إلى جانب شدة حركة الرياح الباردة، والتى جفعت المحافظة إلى رفع حالة الطوارئ.

وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، في الفترة من 20-22 نوفمبر 2021 والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

السحب المعبأة بالأمطار



السحب المنتشرة بسماء القليوبية



السحب بسماء القليوبية



السحب على مدينة بنها