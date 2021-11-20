اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 02:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غيوم محملة بالأمطار فى سماء القليوبية ورياح وأجواء باردة ورفع الاستعدادات.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:46 م
غيوم محملة بالأمطار فى سماء القليوبية ورياح وأجواء باردة ورفع الاستعدادات.. لايف الغيوم على مدن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من مدينة بنها بنها بمحافظة القليوبية، لمتابعة حالة الطقس المتقلب التى شهدته المحافظة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، حيث شهدت المحافظة انتشار الغيوم المحملة بالأمطار بسماء مدن المحافظة، إلى جانب شدة حركة الرياح الباردة، والتى جفعت المحافظة إلى رفع حالة الطوارئ.

وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، في الفترة من 20-22 نوفمبر 2021 والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

السحب المعبأة بالأمطار

السحب المعبأة بالأمطار

 

السحب المنتشرة بسماء القليوبية
السحب المنتشرة بسماء القليوبية

 

السحب بسماء القليوبية
السحب بسماء القليوبية

 

السحب على مدينة بنها
السحب على مدينة بنها

 

جانب من السحب بسماء القليوبية
جانب من السحب بسماء القليوبية

 


اخبار القليوبية

طقس القليوبية

غيوم القليوبية

امطار

سقوط أمطار

رفع حالة الطوارئ

اخبار طقس القليوبية

محافظة القليوبية

محافظ القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد القصوى ويفعل غرفة العمليات لمواجهة تقلبات الطقس

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:04 م

محافظ القليوبية يبحث آلية إنشاء محطة صرف صحى بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:24 ص

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ويقود حملة لإزالة الإشغالات ببنها

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:22 ص

محافظ القليوبية: قبول 1264 ملف تقنين وضع يد بمدن المحافظة حتى الآن

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:12 ص

محافظ القليوبية يوجه بفتح مراكز الشباب لصرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:23 م

محافظ القليوبية يتابع تطوير محيط قصر محمد على بشبرا الخيمة وتوسعة الطريق الدائرى

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:03 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة