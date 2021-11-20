غيوم محملة بالأمطار فى سماء القليوبية ورياح وأجواء باردة ورفع الاستعدادات.. لايف

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من مدينة بنها بنها بمحافظة القليوبية، لمتابعة حالة الطقس المتقلب التى شهدته المحافظة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، حيث شهدت المحافظة انتشار الغيوم المحملة بالأمطار بسماء مدن المحافظة، إلى جانب شدة حركة الرياح الباردة، والتى جفعت المحافظة إلى رفع حالة الطوارئ.
وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، في الفترة من 20-22 نوفمبر 2021 والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
السحب المنتشرة بسماء القليوبية
السحب بسماء القليوبية
السحب على مدينة بنها
جانب من السحب بسماء القليوبية
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