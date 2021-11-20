عقيلة صالح: لا مجال لتعديل قانون الانتخابات وسأركز على المصالحة الوطنية

كتب محمد عبد العظيم

أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أنه سوف يركز على ملف المصالحة الوطنية الليبية كأولوية حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا على أنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا.

وأضاف عقيلة صالح في تصريحات لقناة العربية: "قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين".

وقدم رئيس البرلمان عقيلة صالح صباح اليوم السبت، أوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة في بنغازى.

وكان عقيلة صالح، أعلن الأسبوع الماضى ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال كلمة مسجّلة، وقال عقيلة صالح: نسعى للاستقرار وإعادة الشرعية إلى البلاد، مشيرا إلى أن الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد وندعو الشعب للالتزام بالانتخابات.