ضبط 34 قضية تموينية من بينها سكر وزيوت مجهولة المصدر فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء محمد علدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودى الدخل، وتم ضبط 34 قضية تموينية متنوعة.

جاءت الحملة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وتنسيقاً ووكيل وزارة التموين بسوهاج، أسفرت عن ضبط صاحب محل عطارة - ويقيم دائرة قسم طهطا لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون رقم 113 لسنة 1994 والقانون رقم 453 لسنة 1954، تم ضبط "850 " كيلوجرام سكر وتم ضبط صاحب مطعم مأكولات شعبية ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وغير صالحة للإستهلاك الآدمي مخالفاً القانون رقم 113 لسنة 1994 والقانون رقم 281 لسنة 1994 تم ضبط "460 " كيلوجرام زيت طعام.

وأستكملت الحملة أعمالها بضبط " 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 3 "قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 3 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 9 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش و" 3 " قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز.