ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية فى دمياط

دمياط: معتز الشربينى

شنت مديريتى التموين والطب البيطري بدمياط بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث المسطحات حملة موسعة على الأسواق بإشراف على الغزاوي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ب دمياط والسيد سلامة مفتش أول الرقابة التموينية وبالتعاون مع الدكتوره دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بادارة المجازر والدكتور أحمد علي صيام المفتش البيطري.

وتمكن الحملة من ضبط كميات كبيره من مجزأت الدواجن فى أحد المجازر الغير مرخصه ويوجد بها تغير فى الخواص الطبيعيه باجمالى وزن 235 كيلو جرام.

تم التحفظ على المضبوطات و تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق و صدور قرار النيابة العامة بشأنها.