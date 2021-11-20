اليوم السابع
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انتشال جثة شاب ألقى بنفسه فى النيل منذ 72 ساعة بدمياط

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:23 م
انتشال جثة شاب ألقى بنفسه فى النيل منذ 72 ساعة بدمياط صورة الشاب
دمياط: معتز الشربيني

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تمكن رجال الإنقاذ النهري بدمياط من انتشال جثة لشاب ألقى بنفسه فى النيل بمحيط الكوبري العلوي بدمياط، وذلك بعد تكثيف البحث لمدة 72 ساعة.

وتم انتشال جثة الشاب "ا. ا. ه" محافظ فى العقد الرابع من العمر من مركز كفر سعد بدمياط يعمل بالتربية والتعليم في دمياط الجديدة.

وكان أحد المارة قد أبلغ شرطة المسطحات المائية عن مشاهدة شخص ألقى بنفسه فى نهر النيل بدمياط ويتوقع غرقه.

وتم نقل الجثة بعد انتشالها إلى مشرحة المستشفى التخصصي بدمياط وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة وكشف ملابساتها والتصريح بدفن الجثة.

يذكر أن اخر ما كتبه المتوفى على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك هي الشهادة "أشهد أن لا  إله إلا الله وان محمدا رسول الله".

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صورة من الفيس بوك

 

 


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شاب ألقى بنفسه في النيل

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