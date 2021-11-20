ضبط عاطلين لفرضهما إتاوات على السائقين بموقف مسطرد في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مباحث المرور بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، لممارستهما أعمال فرض الإتاوات والسيطرة بناحية موقف مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والتحصل على مبالغ مالية من سائقى السيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد رامى سعد مدير مباحث المرور بالقليوبية، بشن حملة لضبط القائمين على أعمال فرض الإتاوات والسيطرة على المواقف بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط "سامح أ ش"، 44 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، و"شادى ع ح"، 22 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، حال قيامهما بأعمال السيطرة وفرض الإتاوات بناحية موقف مسطرد دائرة القسم، وذلك بدون وجه حق، وضبط بحوزتهما مبلغ مالى 150 جنيها، متحصلات عملهما الآثم من سائقى السيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.