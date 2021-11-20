ضبط شخص استولى على وقود مدعم بـنصف مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1210) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (13,1 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (4,65 طن "مفروم لحوم – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (3,4 طن "أسماك مدخنة – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (15 طن "مخللات") معبأة داخل عبوات وبراميل بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية وبحوزته (61 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين .. قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى وتحقيق أرباح غير مشروعة).

ونجحت الجهود في ضبط (26100 قطعة مستلزمات طبية "كمامات – شرائط سكر" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات أثر بالغ الضرر على الصحة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (17100 قطعة أدوية بشرية "مختلفة الأنواع" غير مسجلة بالجهات المعنية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات أثر بالغ الضرر على الصحة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأدوية البشرية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (المديرين المسئولين عن طلمبتين رصف لتموين السيارات "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية وبحوزتهما (80000 لتر "سولار - بنزين 92 ، 80" قام المذكوران بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء دون التعاقد مع الجهة المختصة وتحقيق أرباح غير مشروعة، قدرت بـ "556500" جنيه)، وضبط (89560 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع" مهربة جمركياً مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات والماركات العالمية ، 1500 عبوة "معسل"بدون مستندات "مجهولة المصدر" 824 قطعة "بندرول" مغشوشة ومقلدة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط ( قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم) وبحوزته (8 طن"أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (3,6 طن "أسمدة زراعية سائلة"معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بالجهات المختصة ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الغربية وضبط (المديرين المسئولين عن محلين لتجارة المشغولات الذهبية) بمحافظة القاهرة وبحوزتهما (1,780 كيلو جرام مشغولات ذهبية "أشكال مختلفة" مدموغة بدمغات مطموسة ويشتبه فى كونها مقلدة لدمغات مصلحة دمغ المصوغات) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.