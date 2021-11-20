شهود عيان يروون لحظات الرعب بعد تفحم 4 سيارات داخل معرض بالدقهلية.. فيديو

الدقهلية: شريف الديب

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من مدينة السنبلاوين والتي شهدت حادثا لحريق هائل نتج عنه اشتعال النار فى 4 سيارات داخل معرض سيارات وإصابة شخص بحروق، نتيجة اشتعال النيران فى سيارة تنك تحمل بنزين، أثناء تفريغ الحمولة بمحطة بنزين صغيرة داخل مدينة السنبلاوين.





وأشار الأهالى إلى أنهم فوجئوا باشتعال النيران داخل سيارة نقل تحمل بنزين، وذلك أثناء تفريغ الحمولة، حيث كشفت كاميرات المراقبة إشعال أحد الأشخاص موقد نار لعمل شاى، فطالت النار البنزين، فهرول السائق بالسيارة من أمام المحطة وتوقف أمام معرض سيارات، حيث تناثر البنزين داخل المعرض وعلى السيارات الموجودة ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور مركز السنبلاوين بنشوب حريق هائل بمعرض سيارات على طريق المعاهدة بجوار مزلقان السكة الحديد.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اشتعال النيران فى 4 سيارات داخل معرض للسيارات، وتم استدعاء سيارات الإطفاء، وحاول الأهالى السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى محطة بنزين مجاورة وتتسبب فى كارثه كبيرة

وبالفحص والتحرى تبين أنه أثناء تفريغ حمولة سيارة تنك معبأة بالبنزين للمحطة، حدث بعض التسريب وقام أحد الأشخاص بإلقاء عقب سيجارة، فنسيت النيران على الأرض، وحاول السائق الهروب بالسيارة من المكان، وأثناء ذلك تطايرت كمية من البنزين على السيارات الموجودة فى المعرض كما ادى إلى وصول النيران لها واشتعالها بالكامل.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، وقد انتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعاينة السيارات المحترقة ووجه المنزل، ومحطة البنزين، وقررت وضع حراسه عليه.