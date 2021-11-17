حريق يلتهم معرض سيارات فى الدقهلية.. والحماية المدنية تسيطر

الدقهلية - شريف الديب

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا، من أمام معرض سيارات بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد احتراق 4 سيارات داخل المعرض نتيجة تسرب كمية كبيرة من البنزين من سيارة نقل محملة مواد بترولية أثناء تفريغ حمولتها بمحطة صغيرة مجاورة للمعرض.

وأنقذت العناية الإلهية مدينة السنبلاوين بمحافظ الدقهلية من كارثة مروعة بعد اشتعال النيران فى معرض سيارات نتيجة تناثر كمية كبيرة من البنزين داخل المعرض أثناء تفريغ حمولة سيارة محملة بالبنزين داخل محطة تموين.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور مركز السنبلاوين، بنشوب حريق هائل بمعرض سيارات على طريق المعاهدة بجوار مزلقان السكة الحديد.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اشتعال النيران فى 4 سيارات داخل معرض للسيارات، وتم استدعاء سيارات الإطفاء، وحاول الأهالي السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى محطة بنزين مجاورة وتتسبب فى كارثه كبيرة .

بالفحص والتحري تبين أنه أثناء تفريغ حمولة سيارة تنك معباة بالبنزين للمحطة، حدث بعض التسريب وقام أحد الأشخاص بالقاء عقب سيجارة، وحاول السائق الهروب بالسيارة من المكان ، وأثناء ذلك تطايرت كمية من البنزين على السيارات الموجودة فى المعرض، ووصلت النيران لها واشتعالها بالكامل .

جارى تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعاينة السيارات المحترقة.