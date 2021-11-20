اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 09:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شروط ومواعيد التقدم للعمل بالحصة بمدارس محافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:00 ص
شروط ومواعيد التقدم للعمل بالحصة بمدارس محافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجتها للعمل بنظام الحصة لسد العجز فى التخصصات بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، نرصد فى التقرير التالى شروط التقدم.
 
- التقدم متاح على 7 تخصصات فقط.
- العمل سيكون بمدارس التعليم الأساسى" ابتدائي وإعدادى".
- التخصصات المطلوبة فى مدارس المرحلة الاعدادية، تشمل : اللغة العربية و اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال ومعلم فصل.
 
شروط التقدم هى: 
- أن يكون حاصل على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوى .
- العمل فى المدارس بالإدارات التى بها عجز وبالتخصصات المطلوبة والمذكورة إعلاه 
- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة .
- يتم الاختيار والمفاضلة كالاتى: ممن له خبره سابقة فى أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية -الأعلى مؤهل - الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسى – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط.
- يتم بحث الموقف الأمنى للمرشحين عن طريق المديرية .
- المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز ال24 حصة أسبوعياً .
- إتاحة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة التقدم إلكترونياً اعتباراً من الاربعاء 17 نوفمبر 2021 وحتى الثلاثاء 23 نوفمبر الجارى.
 
 
 

 


التربية والتعليم

وظائف مديرة التعليم بالجيزة

العمل بنظام الحصة

اخبار مصر

شروط التقدم للعمل بالحصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: طلاب المدارس يسجلون على موقع الصحة لتلقى لقاح كورونا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:00 ص

التابلت مع الطلاب.. المدارس تسلم 635 ألف جهاز للصف الأول الثانوى.. وربط الأجهزة بمنظومة التعلم على بنك المعرفة.. والتعليم: سيتم التدريب على التقييم الجديد استعدادا لامتحانات الترم الأول الإلكترونية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 08:00 ص

التعليم توجه المدارس باستكمال إجراءات تسجيل ومراجعة بيانات الطلاب

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 01:31 م

التعليم: لا صحة لشائعة إلغاء حافز تطوير المعلمين بالصفوف الأولى

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:45 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة