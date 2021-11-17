"تعليم الجيزة" تعلن عن حاجتها لمعلمين للعمل بنظام الحصة فى 7 تخصصات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجتها للعمل بنظام الحصة طبقا للكتاب الدورى رقم 26 لسنه 2021 وذلك لـ(7) تخصصات للمرحلتين "الابتدائية والإعدادية"، وهى:-
1- اللغة العربية.
2- اللغة الإنجليزية.
3-الرياضيات.
4- العلوم.
5- الدراسات الاجتماعية.
6- رياض الأطفال.
7 - معلم فصل.
وذلك طبقا للشروط المعلنة كما يلى:-
- أن يكون حاصلا على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوى.
- العمل فى المدارس بالإدارات التى بها عجز وبالتخصصات المطلوبة والمذكورة إعلاه.
- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة .
- يتم الاختيار والمفاضلة كالاتى ( ممن له خبره سابقة فى أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية -الأعلى مؤهل - الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسى – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط )
- المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز الـ24 حصة أسبوعياً.
- يتم التقديم عبر الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة