"تعليم الجيزة" تعلن عن حاجتها لمعلمين للعمل بنظام الحصة فى 7 تخصصات

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجتها للعمل بنظام الحصة طبقا للكتاب الدورى رقم 26 لسنه 2021 وذلك لـ(7) تخصصات للمرحلتين "الابتدائية والإعدادية"، وهى:-

1- اللغة العربية.

2- اللغة الإنجليزية.

3-الرياضيات.

4- العلوم.

5- الدراسات الاجتماعية.

6- رياض الأطفال.

7 - معلم فصل.

وذلك طبقا للشروط المعلنة كما يلى:-

- أن يكون حاصلا على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوى.

- العمل فى المدارس بالإدارات التى بها عجز وبالتخصصات المطلوبة والمذكورة إعلاه.

- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة .

- يتم الاختيار والمفاضلة كالاتى ( ممن له خبره سابقة فى أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية -الأعلى مؤهل - الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسى – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط )

- المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز الـ24 حصة أسبوعياً.

- يتم التقديم عبر الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021.