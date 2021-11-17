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"تعليم الجيزة" تعلن عن حاجتها لمعلمين للعمل بنظام الحصة فى 7 تخصصات

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 08:55 م
"تعليم الجيزة" تعلن عن حاجتها لمعلمين للعمل بنظام الحصة فى 7 تخصصات محافظة الجيزة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن حاجتها للعمل بنظام الحصة طبقا للكتاب الدورى رقم 26 لسنه 2021 وذلك لـ(7) تخصصات للمرحلتين "الابتدائية والإعدادية"، وهى:- 
 
1- اللغة العربية.
2- اللغة الإنجليزية.
3-الرياضيات.
4- العلوم.
5- الدراسات الاجتماعية.
6- رياض الأطفال.
7 - معلم فصل.
 
وذلك طبقا للشروط المعلنة كما يلى:-
- أن يكون حاصلا على مؤهل تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب ومؤهل تربوى.
- العمل فى المدارس بالإدارات التى بها عجز وبالتخصصات المطلوبة والمذكورة إعلاه.
- لا يحق للمتقدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلا على الموازنة العامة للدولة .
- يتم الاختيار والمفاضلة كالاتى ( ممن له خبره سابقة فى أعمال التدريس ومن حملة المؤهلات العليا التربوية -الأعلى مؤهل - الأعلى تقديراً بالمؤهل الدراسى – أن يكون من سكان محافظة الجيزة فقط )
- المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها فقط لاغير ) وبما لا يتجاوز الـ24 حصة أسبوعياً.
- يتم التقديم عبر الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك اعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 17 نوفمبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021.

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