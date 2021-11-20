شركة مياه الشرب ببنى سويف: توقف محطتى إشمنت وبنى عدى غدا

بنى سويف: هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه قد تقرر وقف محطتي مياه"اشمنت وبني عدى"عن العمل، بداية من الساعة 3 فجر غد الأحد وحتى الساعة 5 مساء، لإجراء صيانة لخط "1200" خط طرد محطة مياه أشمنت ،مما يترتب على قطع وضعف المياه عن معظم مركز ناصر والأدوار العليا بمدينة الواسطى .

وحسب بيان لشركة مياه بنى سويف، تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة"بشكل مؤقت" لإجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخدمة في هذا المرفق الحيوي ،فانها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس ووحدات الغسيل الكلوي وكافة الجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.