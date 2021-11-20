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سوق الذهب على كف عفريت.. ماذا يحدث فى الأسواق العالمية ومصر؟ (فيديو)

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:58 م
سوق الذهب على كف عفريت.. ماذا يحدث فى الأسواق العالمية ومصر؟ (فيديو) أسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

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يشهد سوق الذهب تحركات ملحوظة فى الأيام الماضية، وارتفعت الأسعار إلى مستويات 1865 دولار وهو أعلى سعر لأونصة الذهب في 5 أشهر، ثم تراجع الذهب مرة أخرى بختام جلسات التداول هذا الأسبوع إلى مستويات 1846 دولارا للأونصة، وهذا الهبوط جاء بعد اتجاه ملاك المعدن الأصفر للبيع بهدف جني الأرباح.

برنامج "أسواق" ناقش في حلقة جديدة ما شهده سوق الذهب من حركة مستمرة بين الصعود والهبوط، وذلك بعد اتجاه كبير نحو الشراء مطلع الأسبوع مع مخاوف من موجة التضخم العالمية وارتفاع كبير في أسعار الخدمات والسلع، مما يضاعف الطلب على الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب في مصر ارتفعت إلى مستويات 815 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر تداولا في الأسواق، ثم تراجعت الأسعار إلى 808 جنيهات للجرام، وظل السوق على "كف عفريت" صعوداً وهبوطًا هذا الأسبوع.

ماذا عن حركة الذهب الفترة المقبلة، وهنا تشير توقعات المتابعين لسوق المعادن الثمينة إلي احتمالات مواصل السوق الارتفاع لمستويات قد تصل إلى 1880 دولارا فى حالة الصعود وقد تشهد الأسعار في مصر تحقيق مستويات 830 جنيها لعيار 21.


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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