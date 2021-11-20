اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سلوفاكيا تفرض إغلاقاً محلياً على غير الملقحين ضد كورونا

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:35 م
سلوفاكيا تفرض إغلاقاً محلياً على غير الملقحين ضد كورونا مظاهرات سلوفاكيا - أرشيفية
أ ش أ

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قررت الحكومة السلوفاكية اليوم السبت، تشديد القيود المحلية لغير الملقحين اعتبارا من بعد غد الإثنين مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.


وذكرت صحيفة سلوفاكيا توداي المحلية أن رئيس الوزراء إدوارد هيجر وصف القيود الجديدة بأنها "إغلاق محلي لغير الملقحين" ، ولكن حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم سيتأثرون في المناطق التي تعاني من أخطر حالات الوباء حيث تم تصنيفهم بالألوان على حسب شدة الإصابة.


وأوضحت أن الموظفين سوف يتمكنون من الوصول غير المقيد إلى أماكن عملهم في المناطق الخضراء والبرتقالية، بينما في مناطق المستوى الأحمر والأحمر الداكن والأسود ، يجب عليهم إظهار دليل على التطعيم الكامل أو الشفاء أو نتيجة اختبار سلبية.


وفي المناطق الخضراء والبرتقالية والحمراء لن تكون هناك قيود على ساعات عمل المحلات غير الضرورية، في المناطق ذات اللون الأحمر الداكن والأسود ، سوف يخدمون العملاء من الساعة خامساً صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.


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كورونا

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