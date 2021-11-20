سقوط عصابة تستولي على أموال المواطنين بزعم جمع تبرعات في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بإنشاء وإدارة كيان وهمى واستغلاله فى أعمال النصب والاحتيال وجمع تبرعات من المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص).. لقيامهم بإنشاء وإدارة كيان وهمى وإستغلاله فى إقامة الندوات والمؤتمرات بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وجمع تبرعات لتحقيق أرباح مادية عن طريق إيهام المواطنين بأن تلك الندوات تابعة لجهات حكومية.. وضبط بحوزتهم على (عدد من الأختام المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، خاتم بإسم أحد المراكز، 43 شهادة تقديم بإسم الكيان الوهمى "خالية البيانات"، 21 كتاب ودفاتر مختلفة، مجموعة من الملصقات والصور والإسطوانات الخاصة)بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم غير المشروع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.