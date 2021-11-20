سفير جنوب إفريقيا يلتقي وفد غرفة القاهرة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية

كتب إسلام سعيد

التقى وفد غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى رئيس للاتحاد العام للغرف التجارية سفير جنوب افريقيا بالقاهرة( نتسيكى ماشيمباى ) جاء ذلك على هامش مشاركة غرفة القاهرة فى الدورة الثانية للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بجنوب إفريقيا، الذى نظمه البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "افريكسيم بنك"، بالتعاون مع الاتحاد الافرقى ومنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، والذى بدأ من 15 حتى 21 من نوفمبر الجارى بمدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا

وتناول لقاء أحمد الوسيمى نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكى نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين مع السفير مباحثات لتعريف مجتمع الأعمال بجنوب إفريقيا بنظرائهم المصريين لزيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الجنوب إفريقية انطلاقا من هذا المعرض الذى يمثل اهمية كبيرة للقارة الافريقية

وقال أحمد الوسيمى أن لقاء السفير تضمن تعريف مجتمع الأعمال فى البلدين وفتح لغة حوار مباشرة هدفها زيادة التبادل التجارى والاستثمارى المشارك والتعريف بالفرص الاستثمارية فى البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة فى الفترة القادمة مشيرا إلى انه حسب الاتفاق مع السفير سيتم استقباله بغرفة القاهرة فى الفترة القادمة لتوسيع نطاق المباحثات وفتح مزيدا من الافاق حول زيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الجنوب إفريقية.

وقال سامح زكى أن لقاء السفير كان مهما لمناقشة سبل جديدة لزيادة التعاون المصرى الجنوب إفريقى والتعريف باحتياجات السوقين من المنتجات المختلفة خاصة أن مصر لديها سلع كثيرة وفى قطاعات متنوعة يمكن للسوق الجنوب إفريقى الاستفادة منها وهو ما ينعكس على رفع معدلات الصادرات المصرية.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد تراست الوفد المصرى المشارك فى فعاليات الدورة الثانية للمعرض الذى افتتحه سيريل راما بوزا رئيس دولة جنوب إفريقيا بحضور رؤساء 13 دولة افريقية، وضم وفد مصر المشارك فى مراسم افتتاح المعرض السفير أحمد الفاضلى سفير مصر فى جنوب إفريقيا، والمستشار تجارى راجى عدلى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنوب افريقيا.