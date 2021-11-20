سفير بريطانيا بالقاهرة: "الأمير تشارلز عاوز يرجع في أقرب وقت ومصر في قلبه"

رامى محيى الدين

قال جاريث بيلى السفير البريطاني لدى القاهرة، عن زيارة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا: بكل بساطة هناك قصة حب بين أصحاب السمو ومصر، و"كانوا مبسوطين جدا بالزيارة وشرفوا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة "on": إن الأمير تشارلز يهتم بالحوار بين الأديان، وفى هذه الزيارة يهتم بتعامل الأديان في حماية البيئة والمناخ، ولذلك كان هناك حوار مطول مع شيخ الأزهر والبابا تواضروس.

وتابع: الأمير تشارلز زار مصر منذ 15 سنة، وهم يرون فارقا كبيرا أولا في حجم مصر وإمكانية مصر في الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ويرون إمكانية مصر كقوة عظمى في الطاقة المتجددة واستثمارات مصر.

وأكمل السفير البريطانى فى القاهرة: "الأمير تشارلز تحدث عن أنه شرف بالزيارة وكان مبهوار بتقدم مصر في كافة المجالات.. ومبهور بلقاءات المصريين وعاوز يرجع في أقرب وقت ممكن ومصر في قلبه".