الحساب الملكي البريطاني ينشر صورة وفيديوهات للأمير تشارلز وزوجته بمكتبة الإسكندرية

شاركت الصفحة الرسمية للأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال، من داخل مكتبة الإسكندرية، حيث ظهرت دوقة كورنوال وهى تقوم بقراءة بعض الكتب للأطفال داخل المكتب، ونشرت الصفحة الرسمية الملكية عبر تويتر، مقاطع فيديو لتوثيق رحلة الأمير تشارلز وزوجته التاريخية لمصر التي استمرت ليومين، حرص فيها على زيارة الكثير من المعالم السياحية.

وكتبت الصفحة الملكية للأمير تشارلز، "مكتبة الإسكندرية هي إحياء لمكتبة الإسكندرية القديمة من حوالي 250 قبل الميلاد، تحتوي المكتبة على أرفف تتسع لثمانية ملايين كتاب في نهاية المطاف، مع مساحة غرفة القراءة الرئيسية 20000 متر مربع"، وأضافت الصفحة " في واحدة من أكبر وأهم مكتبات العالم القديم، تنضم الدوقة للأطفال في غرفة القراءة الخاصة بهم للذهاب في رحلة صيد الدب".

