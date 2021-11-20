سفير الدومينيكان يلتقى محافظ جنوب سيناء لبحث التعاون المشترك.. صور

كتبت - فاطمة شوقى

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سفير جمهورية الدومينيكان في القاهرة "مانويل موراليس لاما" ، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

ورحب المحافظ في بداية اللقاء بسفير جمهورية الدومنيكان، لافتاً إلي أن هذه أول زيارة لسفير جمهورية الدومينيكان لمدينة شرم الشيخ.



سفير جمهورية الدومينيكان خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء

ووفقا لبيان اصدرته سفارة الدومينيكان في القاهرة، فقد أعرب سفير الدومنيكان عن سعادته بلقاء محافظ جنوب سيناء، وبزيارته لمدينة شرم الشيخ مشيداً بما رآه من تطوير وجمال ونظافة، كما أنه أثنى علي مجهودات المحافظ لما لمسه من تطور في مختلف المجالات خاصة المجال السياحي.

وخلال اللقاء تم بحث التعاون المشترك بين محافظة جنوب سيناء وجمهورية الدومينيكان، خاصة سبل توطيد العلاقات السياحية بين مدن محافظة جنوب سيناء وبشكل خاص شرم الشيخ، مع أهم المدن السياحية في جمهورية الدومينيكان مثل مدينة " لارومانا" و منتجع " كاسا دي كامبو" في إطار تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في المجال السياحي.

كما تم اقتراح توقيع بروتوكول تعاون وصداقة بين شرم الشيخ وأحد مدن الدومينيكان السياحية لزيادة التعاون في المجالات المختلفة خاصة السياحية والثقافيه، بعد دراسته من الجانبين، ولاقي موافقة السفير دعماً للعلاقات.



جانب من اللقاء

بالإضافة إلى ذلك تم بحث سبل زيادة التعاون و الترويج للمقاصد السياحية للمحافظة بجمهورية الدومنيكان.

وفي ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع عبارة عن مفتاح المدينة في إطار الترحيب وتوطيد الصداقة .

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.