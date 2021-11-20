رفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بـ 1262 طاقما فنيا لمواجهة الأمطار بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيء والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة حاليا، حيث تعمل أكثر من 1272 معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة.

ويأتي ذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وخلال رئاسته للغرفة ومتابعة فرق الأزمات والطوارئ وتوجيه ومتابعة كل الجهود وفرق التدخل بجميع المراكز والمدن.

كما وجه محافظ البحيرة، باستمرار متابعة كل التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكل المراكز والقطاعات، ذاكرا أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تم انتشار كافة المعدات والأطقم وتواجد كل الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

وأوضح، أنه تم دعم جميع المراكز الساحلية بوحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهة موجة الأمطار الغزيرة ومضاعفة الجهود المبذولة للحد من الموجة والعمل على راحة المواطنين، مع التواجد المستمر لجميع المرافق على مدار الساعة بالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمني والمرور بالشوارع.

وشدد المحافظ، على التدخل فوراً لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور، مؤكداً استمرار العمل وتواجد جميع المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنيين بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولاً بأول ، مع استمرار رفع درجة الاستعداد والانعقاد الدائم لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة وبجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والشركات.

يذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة برئاسة المحافظ، ونهال بلبع نائب المحافظ، وحازم الأشموني السكرتير العام وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وممثلي كل الجهات المعنية.