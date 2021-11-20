رئيس الوزراء يفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء افتتاح قاعة الموسيقي بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحفل يحييه الموسيقار العالمي ريكاردو موتي.
رئيس الوزراء يفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإداريةالسبت، 20 نوفمبر 2021 06:24 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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