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رئيس الوزراء يفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:24 م
رئيس الوزراء يفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء افتتاح قاعة الموسيقي بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحفل يحييه الموسيقار العالمي ريكاردو موتي.
 

رئيس الوزراء

قاعة الموسيقى

العاصمة الادارية

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