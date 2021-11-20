رئيس الإكوادور يُمدد حالة الطوارئ فى البلاد لمكافحة الجريمة

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الداخلية الإكوادورية أن الرئيس جيلييرمو لاسو مدد 30 يوما حالة الطوارئ المفروضة منذ أكتوبر الماضي، لمكافحة الجريمة والعنف المتصاعد فى البلاد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ونشرت الوزارة بيانا على "تويتر"، قالت فيه: "لمواصلة الكفاح الكامل ضد العنف والجريمة وضمان حقوق المواطن، مدد الرئيس غيلييرمو لاسو حالة الطوارئ 30 يوما إضافية".

وأشارت الوزارة إلى أنه "في الشهر الأول من حالة الطوارئ، تم تنفيذ نحو 235 ألف عملية أمنية، ضبطت خلالها 16 طنا من المخدرات، و634 قطعة سلاح، وتم تحييد 76 عصابة متورطة في تهريب المخدرات".

وأكدت الوزارة كذلك، أنه "تم اعتقال 6.9 ألف مجرم".

يذكرأن، أعلنت الشرطة الإكوادورية، عن مقتل 52 شخصا على الأقل جراء اشتباكات فى سجن ليتورال فى مدينة جوياكيل غرب البلاد، بحسب "روسيا اليوم" .

وقالت قائدة الشرطة، الجنرال تانيا فاليرا، فى تصريح صحفى إن الاشتباكات بين السجناء التى بدأت يوم الجمعة أسفرت حتى الآن عن مقتل 58 منهم وإصابة 12 آخرين.

بدوره، اعتبر حاكم محافظة جوياس، حيث يقع السجن، أن تدخل الشرطة بهدف إعادة النظام أنقذ حياة الكثير من السجناء فى المنشأة.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن سجن ليتورال تحول من جديد إلى "ساحة مذبحة" حيث قتل أكثر من 50 شخصا.

وأوضحت التقارير أن التمرد فى السجن بدأ مساء الجمعة، ولم تعلن الشرطة حتى الآن إعادة الهدوء فى المنشأة.

وأضافت أن قوات الأمن تقوم بفحص السجن ولقد صادرت أسلحة ومتفجرات.

وسبق أن شهد سجن ليتورال فى 28 سبتمبر مواجهات عنيفة بين سجناء منتمين لعصابات مختلفة أودت بحياة 119 شخصا وأعلن على إثرها الرئيس، غيلييرمو لاسو، حالة الطوارئ فى كافة معتقلات الإكوادور.

وقتل أكثر من 300 شخص بشكل عام فى معتقلات البلاد خلال 2021 جراء موجة اضطرابات عنيفة واشتباكات بين السجناء المرتبطين بعصابات المخدرات.