رئيس أوزبكستان يزور روسيا فى أول رحلة خارجية بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية

كتبت رباب فتحى

زار رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائييف، روسيا بدعوة من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وذلك لمدة يوم واحد أمس الجمعة، وهي أول رحلة خارجية له، وفقا لبيان من سفارة أوزبكستان صباح اليوم.

وأشار رئيس روسيا إلى أن أوزبكستان ليست أقرب جيراننا فحسب، بل أيضًا حليف - وهذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع أوزبكستان. - إنها دولة إقليمية كبيرة تمتلك روسيا معها الكثير - على الصعيدين التاريخي واليوم.

وأضاف الرئيس الروسي، أن 18 بالمائة من إجمالي حجم التجارة لأوزبكستان اليوم تنتمي الى روسيا، معتبرا أن التجارة آخذة في النمو، على الرغم من الوباء ، فقد نمت بأكثر من 15 في المائة للعام الماضي. هذا مؤشر جيد جدًا.

وأشار رئيس أوزبكستان إلى حدوث انخراط في العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة - ولم يسبق أن شوهدت مثل هذه المؤشرات من قبل. وتم التأكيد على أنه بحلول نهاية تسعة أشهر، بلغ حجم التجارة بالفعل 5 مليارات، وبحلول نهاية العام سيكون 7 مليارات، لم يكن هناك مثل هذا الرقم في علاقات طشقند مع موسكو.

بشكل عام، لاحظ الرئيسان المستوى العالي للعلاقات الثنائية بين البلدين، القائمة على الشراكة الاستراتيجية والتحالف، ويعمل البلدان على مشاريع بقيمة 14 مليار دولار، وفقا للبيان.

وخلال المحادثات، تم إيلاء اهتمام خاص لزيادة توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.

في السنوات الأخيرة ، تم تحقيق اختراق حقيقي في هذه المجالات. وتعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بشكل منتظم على مستوى رؤساء الوزراء واللجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي. أقيمت علاقات التعاون المتميز بين بين الأقاليم لكلا البلدين. هذا العام وحده ، تم تنظيم أكثر من 50 زيارة متبادلة رفيعة المستوى.

على مدى السنوات الأربع الماضية ، تضاعف عدد الشركات بمشاركة رأس المال الروسي في أوزبكستان وبلغ ثلاثة آلاف.

وأضاف البيان أن اليوم، يتجاوز حجم الاستثمارات الروسية المتراكمة في اقتصاد أوزبكستان 10 مليارات دولار، ويستمر هذا الرقم في النمو بشكل ديناميكي. يجري الإعداد المشترك لمشاريع واعدة بقيمة 14 مليار دولار.

وأشار الرؤساء إلى أهمية توسيع التعاون الاستثماري ليشمل جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا.

وستلعب نتائج المنتدى الثاني للتعاون الأقليمي ، الذي عقد عشية زيارة رئيس أوزبكستان ، دورًا كبيرًا في ذلك. وكانت نتائجه العملية عبارة عن اتفاقيات وعقود جديدة في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والأدوية والنسيج والصناعات الغذائية.

وأضاف البيان أن أوزبكستان اليوم هي الرائدة في عدد الفروع الأجنبية للجامعات الروسية. وصل عددهم إلى 15 ، مع فتح 12 في آخر 4 سنوات فقط.

كما تم إقامة تعاون وثيق في مجال الرعاية الصحية. بدعم من الشركاء الروس في أوزبكستان ، تم إنتاج لقاح Sputnik V وتم تدشين فرع جامعة روسية باسم "بيروكوف" للبحوث الطبي في طشقند.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتم التأكيد على أهمية استمرار المشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية والدفاع في بلدينا. وجرى تبادل وجهات النظر حول الأمن الإقليمي والوضع في أفغانستان.

ورحب الجانب الروسي بالخطوات المهمة التي اتخذتها أوزبكستان لتسهيل عملية السلام في أفغانستان، وأكد القادة استعدادهم لمزيد من التعاون في أطر الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون والمنظمات الدولية الأخرى.

بشكل عام ، أكد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين أوزبكستان وروسيا.

وعقب المحادثات، اعتمد الرئيسان بيانا مشتركا حول التعاون في مجال أمن المعلومات الدولي. بشكل عام وفي إطار الزيارة تم التوقيع على 18 اتفتقيات ثنائية.