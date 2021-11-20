دمياط معتز الشربينى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان دمياط تحت المطر والمحافظة تعطل الدراسة فى كل المدارس، حيث تعرضت مدن محافظه دمياط لحالة من الطقس السيء وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المدن بعد عصر اليوم وانخفاض درجه الحرارة حيث تراوحت بين 17 :18 درجة على معظم المدن.

وقامت الدكتوره منال عوض محافظ دمياط بالاطمئنان على جاهزية معدات شركه مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة استطفاف هذه السيارات لتوزيعها على المناطق المختلفة للتعامل مع موجة الطقس السيء، بلغت 47 معدة و هذه المعدات تعمل الى جانب 83 معدة أخرى تابعة للوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على رفع درجة الاستعداد القصوى في الوحدات المحلية لمواجهة التقلبات الجوية الطارئة، كما تم تعطيل الدراسة على مدار يومي السبت والأحد بكافة المدارس في أنحاء محافظة دمياط حفاظا على حياه الطلاب والمعلمين.