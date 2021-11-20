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دعاء المطر .. اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:41 م
دعاء المطر .. اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين أمطار - أرشيفية
كتب ـ لؤى على

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دعاء المطر .. تشهد معظم محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تساقطت الأمطار الخفيفة والمتوسطة مصحوبة بموجات من الرعد والبرق، وهو ما دفع المصريين للبحث عن دعاء المطر، ومن الأشياء المستحبة والواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم، حيث روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن الرسول الكريم، كان إذا رأى المطر يقول: "اللهم صيبًا نافعًا".

دعاء المطر

دعاء المطر .. من أهم الأدعية التى رددها الصحابة والتابعون، ولعل أشهرها "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".
 

دعاء المطر

دعاء المطر .. ورد أيضا فى دعاء المطر "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ".
 

دعاء المطر

دعاء المطر .. كما ورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

دعاء المطر

أدعية المطر

ادعيه المطر

أدعيه المطر

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