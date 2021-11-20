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تحريات أمن الجيزة تكشف حقيقة تورط سيدة فى مصرع أرملة ابنها بالمنيرة الغربية

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:04 ص
تحريات أمن الجيزة تكشف حقيقة تورط سيدة فى مصرع أرملة ابنها بالمنيرة الغربية قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع ربة منزل سقطت من نافذة شقتها في المنيرة الغربية، حيث تبين أن الاتهامات المنسوبة لحماتها بالتسبب في مصرعها غير حقيقية، وأن حماتها غير متورطة في وفاتها، حيث أن المتوفية كانت تجمعها خلافات أسرية مع حماتها منذ وفاة زوجها، بسبب إقامتها بصحبتها في مسكنها، وساءت حالتها النفسية بسبب تلك الخلافات، مما دفعها لإلقاء نفسها من نافذة شقتها.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من نافذة شقتها في المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، أن المتوفية تقيم بصحبة حماتها منذ وفاة زوجها، وتجمعهما خلافات أسرية منذ فترة طويلة، ونتيجة لتلك الخلافات ساءت حالتها النفسية، مما دفعها لإلقاء نفسها من نافذة شقتها.

وأكدت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، عدم تورط حماة الضحية في مصرع المتوفية، وأن الاتهامات التي وجهتها أسرة المتوفية لحماتها بالتسبب في مصرعها غير صحيحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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