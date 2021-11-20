حريق فى باكستان يلتهم 100 كوخ فى مدينة كراتشى

كتب وكالات

أعلن مسؤول فى مديرية الدفاع المدنى الباكستانية، أن حريقا اندلع صباح السبت فى أحد الأحياء الفقيرة بمدينة كراتشى الساحلية جنوبى البلاد، أدى إلى تدمير 100 كوخ دون وقوع إصابات.

وقال مدير محطة الإطفاء المركزية بالمدينة عناية الله، إن "الحريق اندلع فى المساكن الواقعة على طول نهر لياري، تحت جسر فى حى تينهاتى بوسط كراتشي، وهرعت 10 سيارات إطفاء الى موقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران بعد عدة ساعات".

وأضاف: "لم يتسن على الفور معرفة سبب الحريق"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الحوادث شائعة مع بداية الطقس البارد عندما يشعل الفقراء الذين يعيشون فى أكواخ فى الأحياء الفقيرة النيران للتدفئة".

وأوضح أن "حريقا مماثلا وقع العام الماضي، دمر حوالى 100 كوخ من هذه المساكن المصنوعة من القماش السميك والبلاستيك فى الحى ذاته، والذى يمتهن سكانه فى الأغلب أعمالا مؤقتة والتسول".

وكراتشى هى عاصمة إقليم السند، حيث يعيش الآلاف فى مناطق مفتوحة على طول نهر لياري، فى مساكن صنع بعض أسقفها من الصفيح، لكن غالبية المنازل صنعت من القماش السميك والبلاستيك.