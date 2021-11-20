حبس 3 سيدات لاتهامهن بخطف طفل رضيع من والدته في أوسيم

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 3 سيدات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بخطف طفل رضيع من والدته فى أوسيم.

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه سيدة بخطف طفلها الرضيع، وذكرت أن المتهمة أوهمتها بتقديم مساعدة مادية لها، عبر إحدى الجمعيات الخيرية، وطلبت منها التصوير باستوديو، لإنهاء الإجراءات المطلوبة الخاصة بالجمعية، ثم اختطفت الطفل منها وفرت هاربة.

بإجراء التحريات توصل الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، إلى هوية المتهمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بخطف الطفل بمساعدة ربة منزل، لتقديمه لشقيقتها لرعايته، لكونها تعانى من العقم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمات، وإعادة الطفل لوالدته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.