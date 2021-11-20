اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 04:07 م
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حبس عامل عامين مع الشغل لإجباره ابنه على ضرب مدرس بالحذاء في رأسه بالدقهلية

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:01 م
حبس عامل عامين مع الشغل لإجباره ابنه على ضرب مدرس بالحذاء في رأسه بالدقهلية مدرسة-أرشيفية
الدقهلية: شريف الديب

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قضت محكمة جنح مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار محمد عبد العظيم محمد، بمعاقبة العامل المتهم بالتعدى على مدرس بالضرب، وإجبار ابنه التلميذ بالصف السادس الابتدائي على ضرب المدرس بالكوتشى داخل الفصل وأمام التلاميذ بعد أن قيده له، بالحبس حضوريا لمدة عامين مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه.

وتعود أحداث الواقعة إلى الأسبوع الماضي، بعدما اقتحم والد طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة المستشار محمود صديق برهام للتعليم الأساسي بقرية الملعب التابعة لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وقيد مدرس الدراسات الاجتماعية وطلب من ابنه ضربه بالكوتشي على رأسه داخل الفصل، وذلك بعد قيام المدرس بنهر ابنه الذي تعدى على زميله بألفاظ نابية .

كان السيد . ش . أ .ا مدرس الدراسات الاجتماعية بالمكافأة بالمدرسة، قد فوجئ باقتحام والد الطالب جمال . م .ا . للفصل أثناء الحصة، وقام بتقييد المدرس وشل حركته وطلب من ابنه ضرب المدرس بالكوتشي على رأسه .

تبين أن المدرس قام بتعنيف الطالب الذي تعدى على زميله بألفاظ نابيةقام ربيع النجار مدير المدرسة بطلب النجدة وتم ضبط ولي الأمر وإحالته إلى نيابة بلقاس التي قررت  إخلاء سبيلة بكفالة 3 آلاف جنية ثانى يوم الواقعة.

 


الدقهليه

اخبار الحوداث

طالب يضرب مدرس بالكوتش

قرية الملعب بلقاس

ضرب المعلمين

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