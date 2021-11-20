حبس طالب الهندسة المتهم بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية في الدقهلية

الدقهلية: شريف الديب

قرر محمود طارق وكيل النائب العام لنيابات مركز المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس الطالب المتهم بقتل سيدة مسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات

وتمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من كشف لغز العثور على سيدة مقتولة ومقيدة داخل منزلها بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، تدعي امال ل ر 62 سنة مدرسة على المعاش.

حيث تبين تورط إ أ 21 سنة طالب بالفرقة الأولي بكلية الهندسة بأحد الجامعات الخاصة بالمنصورة ، وكشفت التحريات إلى تسلل الطالب إلى المنزل لسرقة السيدة وقام بتقيدها وسرقة مشغولاتها الذهبية ، لعلمه بأنها تعيش بمفردها وأبناؤها مسافرين خارج البلاد ، وزوجات أبناءها يقطنون اعلي العقار الموجود به ، وتبين أن المتهم له صلة قرابة بأحد زوجات أبناء السيدة المجني عليه ، وتوجه إلى المنزل وفتح البوابة الخارجية ، وكان يرتدي كاب و كمامة ، ودخل للمنزل و قام يتقيد السيدة و طعنها حتى لفظت أنفاسه الأخيرة وقام بالاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة بها.

وبمواجهة المتهم بالأدلة وكاميرات المراقبة التى رصدت لحظة دخوله ، فانهار واعترف بارتكاب الجريمة ، وارشد عن مكان المسروقات ،

وانهي الطب الشرعي تشريح جثمان السيدة وكتابة التقرير الفني بأسباب الوفاة ، وقد أمرت النيابة بتسلم الجثمان إلى ذوية ، وتم تشيع الجثمان إلى مثواها الأخير بالقرية ،

يذكر بأن تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة الى مأمور مركز المنصورة ، بالعثور على جثة سيدة مقتولة ومقيدة داخل منزلها فى ظروف غامضة ،

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ، من ضباط المباحث والأمن العام للوصول إلى الجاني ومرتكبي الحادث ،