اليوم السابع
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حبس صاحب محل 4 أيام لتصويره سيدات في غرفة تغيير الملابس بالغربية

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:49 م
حبس صاحب محل 4 أيام لتصويره سيدات في غرفة تغيير الملابس بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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أمرت نيابة قسم زفتى بمحافظة الغربية بحبس صاحب محل لبيع الملابس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصوير الفتيات والسيدات داخل غرفة تغيير الملابس أثناء قيامهن بقياسها.
 
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم زفتى، بتحرير فتاتين محضراً يحمل رقم 16782 جنح قسم زفتى،  يتهمن صاحب محل لبيع الملابس بتصويرهن أثناء قيامهن بتغيير وقياس الملابس  داخل المحل.
 
 وتم القبض على المتهم والتحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات وتم إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق واصدرت قرارها المتقدم.
 
 
 

مدير أمن الغربية

زفتى

تصوير سيدات بزفتى

محافظة الغربية

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