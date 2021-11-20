حبس سائق لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة فى الوايلى

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل حقيبة إحدى السيدات بمنطقة الوايلى، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها عقب قيامها بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة عابدين، استقلت سيارة أجـرة "تاكسى" لتوصيلها لمنطقـة سـكنها وقد شاهد السائق المبلغ المالى داخل الحقيبة، وحـال نزولهـا فوجئت بقيام قائد السيارة بخطف المبلغ المالى من داخل الحقيبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكـن تـحـديـد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها (مستأجرة) وقائدها (له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى وأضـاف بإنفاقـه بـاقى المبلغ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.