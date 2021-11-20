اليوم السابع
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جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية سجائر وشيش إلكترونية وأجهزة طبية

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:04 م
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية سجائر وشيش إلكترونية وأجهزة طبية جانب من المضبوطات
كتب أحمد يعقوب

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تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد أحمد حسام الدين بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام برئاسة محمود بخيت قسم البحث الجنائى بميناء بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها والأجهزة الطبية والعدسات اللاصقة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

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بناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام برئاسة محمود بخيت قسم البحث الجنائى بالاشتباه فى وجود اصناف مخالفة ضمن مشمول 2 بوليصة رقمى ( KW10111634 -KW10111634) حاوية رقم ( CMAU6459347) بعدد 152طرد أمتعة شخصية بوزن 2.5 طن واردة من الكويت.

 

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وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة للكشف والمعاينة من هيثم محمد مأمور الحركة وحسن خليل رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى تحت إشراف أشرف البلاسى مدير الحركة وسعيد الديدامونى مدير إدارة التحريات بمكافحة التهرب الجمركى فتبين وجود 17628 سيجارة وشيشة إلكترونية و15جهاز طبى و160 زوج عدسات لاصقة و1300 مخبأة داخل أجهزة التكييف وطرود الرسالة بطريقة يصعب الوصول إليها.

قرر محمد أحمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى.

 

 

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يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك وعبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.


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مصلحة الجمارك

مهربات جمركية

تهريب سجائر وشيش الكترونية

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