جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كميات من الخيوط الجراحية الطبية

كتب محمود عبد الغنى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، فى إحباط محاولة راكبين مصريين تهريب كميات من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الجمارك والصيدلية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاردنية القادمة من عمان، استوقف وليد احمد صبري رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، الراكب الأول أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وقام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، بتكليف احمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 144 عبوة وكيس بداخلهم خيوط جراحية طبية ومستلزماتها أسفل قاع سحرى أعده الراكب خصيصا في حقيبته.

وأضافت المصادر أن رئيس قسم اللجنة الجمركية، أستوقف راكب آخر والذي لم يقر ايضا بحوزته علي أشياء يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية، وقام مدير الحركة بتكليف محمد جمال فرج مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، يدويا مما اسفر عن ضبط 225 عبوة وكيس بداخلهم خيوط جراحية طيبة ومستلزماتها أيضا بنفس طريقة التهريب من خلال قاع سحري معد خصيصا لذلك اسفل حقيبة الراكب.

وآمر أسامة محمد دياب مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبين بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.