جامعة بنها تعلن تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية غدا

القليوبية إبراهيم سالم

قرر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، بالتنسيق مع اللواء محافظ القليوبية تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات لطلاب المرحلة الدراسية الاولى ( مرحلة البكالوريوس)، غدا الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، على أن تكون الدراسة أونلاين فى جميع الكليات.

وقال رئيس الجامعة، إن هذا القرار لا يسرى على امتحانات طلاب الدراسات العليا.

كما أكد على استعدادية وحدة إدارة الأزمات وكافة الإدارات بالجامعة والكليات وحرم الجامعة بالعبور والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لاحتمال سقوط أمطار غزيرة،وعدم استقرار الطقس والاستعداد التام لمواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.