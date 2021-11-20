توقف سقوط الأمطار بشمال سيناء ومواصلة التخلص من البرك بالشوارع.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

سادت مختلف أنحاء محافظة شمال سيناء اليوم أجواء مستقرة، وتوقف سقوط المطر، مع انخفاض فى درجات الحرارة.

وعادت الحركة بشكل منتظم لشوارع مدينة العريش بالتزامن مع مواصلة معدات تابعة لمجلس مدينة العريش وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، سحبها لمياه الأمطار المتجمعة فى شوارع مدينة العريش.

وشهدت مناطق شمال سيناء الزراعية البدء فى أعمال زراعات الشتاء الموسمية من القمح والشعير بمناطق شرق العريش والشيخ زويد.

وسبق وأعلن ماجد محمد رئيس مدينة العريش، تمكن فرق العمل بمجلس مدينة العريش من السيطرة على الموقف فى العريش بعد عطل مفاجئ فى المحطة الرئيسية للصرف تسبب فى تجميع بؤر مياه فى الأماكن المنخفضة نتيجة ارتداد المياه من الخط.

وكانت مياه الأمطار تسببت طوال يوم أمس الجمعة فى إغلاق شوارع رئيسية وفرعية داخل مدينة العريش.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ومنطقة شمال سيناء الأزهرية، تعطل الدراسة فى كافة المدارس والمعاهد الأزهرية اليوم السبت، حفاظا على الطلاب، كما ناشدت مدارس على صفحاتها تلاميذها عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة عند العودة للدراسة.



توقف الأمطار في سيناء (2)



توقف الأمطار في سيناء (3)