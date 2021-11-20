تنبؤ الرى تنشر خرائط سقوط الأمطار على المحافظات حتى الإثنين المقبل

كتبت أسماء نصار

نشر مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، توقعت نماذج التنبؤ بالطقس على محافظات مصر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشددًا على ضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى تنتج عن سقوط الأمطار غزيرة الشدة على السواحل الشمالية.

وفيما يتعلق بتوقع سقوط الأمطار اليوم السبت، كشف مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتقل شدتها كلما اتجهنا للداخل على محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء والقاهرة وتكون خفيفة على شمال الصعيد.

أما عن يوم الأحد، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواجل الشمالية وشمال الدلتا وتكون خفيفة على شمال سيناء، ومحافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة، فيما من المتوقع يوم الإثنين المقبل سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.