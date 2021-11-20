تفاصيل وفاة عروس وأقارب عريس بالشرقية.. بث مباشر من مكان وقوع الحادث

الشرقية - فتحية الديب

قدم تليفزيون اليوم السابع، اليوم السبت، بثا مباشرا عن وفاة عروس وشقيقة وخال العريس بقرية كراديس مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وتم البث من مكان سقوط السيارة التى كانت بها العروس والعريس وشقيقة العريس وخال العريس الذى يقود السيارة، وأثناء عودتهم من الكوافير إلى القرية حيث انتظار المدعوين ومحبي العريس والعروس لإتمام الزواج وبدء الزفة ومراسم الفرح، فوجئوا بالخبر فتحولت الزغاريد والأفراح إلى نواح وأحزان وتوفى الثلاثة.

وكانت توفيت عروس فى حادثة ديرب نجم بالشرقية، الذى وقع مساء أمس، فيما توفيت شقيقة العريس وخاله، إثر انقلاب سيارة الزفاف بهم فى ترعة دايرة مركز ديرب نجم، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفي ديرب، وتم إخطار نيابة ديرب بالواقعة بمعرفة محمد البحراوي مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا من مستشفي ديرب المركزى بوصول" سعيد وجدى مأمون" 22 عاما العريس و"منى محمد" 18 عاما العروس مصابين إصابات متفرقة، ووفاة كل من "منة" 16 سنة شقيقة العريس وشاكر نبيه 37 عاما خال العريس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات أثناء توجه العروسين ومعهما شقيقة العريس وخاله قائد السيارة، من الكوافير فى طريقهم إلى القاعة المقرر الاحتفال بالزفاف داخلها، انقلبت السيارة بترعة طريق فرغان،أمام كوبرى البوصة ديرب نجم، وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.